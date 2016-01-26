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Habertürk'ün yollarını ayırdığı Ruşen Çakır: Şaşırılacak bir durum görmüyorum; beklenen oldu

"Bana herhangi bir tebliğde bulunulmadı ama haber doğru"

26 Ocak 2016 17:59

2014 yılından bu yana Habertürk'te yazan Ruşen Çakır, gazeteyle yollarını ayırdığı yönündeki iddiaları doğruladı. Şaşırılacak bir durum olmadığını söyleyen Çakır, "Zaten beklenmiyor muydu? Beklenen de oldu" dedi.

Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Ruşen Çakır'ın açıklamaları şöyle:

"Bana herhangi bir tebliğde bulunulmadı ama haber doğru. Ben halimden çok memnunum, hiçbir kırgınlığım ve üzüntüm yok. Bunda da şaşılacak bir durum görmüyorum. Zaten beklenmiyor muydu? Beklenen de oldu. Herkese teşekkür ediyorum."

Ruşen Çakır kimdir?

25 Ocak 1962 Hopa doğumlu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1981 Şubat-1982 Ağustos arasını Hasdal ve Metris askeri cezaevlerinde tutuklu olarak geçirdi. Boğaziçi Üniversitesi'ni yarıda bıraktı. 1985 yılında Nokta Dergisi'nde gazeteciliğe başladı. Sırasıyla Tempo, Cumhuriyet, Milliyet, CNN Türk, NTV ve Vatan'da çalıştı. TESEV'de Demokrasi, Sivil Toplum ve İslam Dünyası Programını yönetti. Periscope üzerinden yaptığı yayınlarını derlediği MedyaScope.TV isimli bir haber sitesi kurdu. Çakır, 20 Ekim 2014'den itibaren Habertürk Gazetesi'nde yazıyordu.

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