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Habertürk'ün yollarını ayırdığı Fehmi Koru: Nasıl gel diyorlarsa git deme hakları da var

18 aydır Habertürk'te yazan Fehmi Koru, "Medeni bir şekilde ayrıldık" dedi

12 Ocak 2016 14:16

2014 yılından bu yana Habertürk'te yazan Fehmi Koru, gazete yönetimiyle karşılıklı oturarak ilişkiyi sonlandırma kararı verdi. Bugünkü yazısının da yayımlanmadığı Koru, "Ben ayrılık havası hissettiğimde beklerim. Gazete patronları nasıl gel diyorsa git deme hakları da vardır. Bunda abartılacak bir şey yoktur. Medeni bir şekilde ayrıldık" açıklaması yaptı.

Gazeteciler.com'a konuşan Koru, başka bir yerde yazıp yazmayacağına ilişkin olarak, "Şu anda bir şey yok. Yeni gelişen bir şey olursa bekleyeceğiz" diye konuştu.

İngiltere'deki üniversite yıllarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le aynı odayı paylaşacak kadar yakın bir ilişkisi bulunan Fehmi Koru, gazeteciliğe Zaman gazetesinde başladı. Koru, ardından Turkish Daily News, Yeni Şafak ve Star Gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2014 yılında Star Gazetesi'nden ayrlan Koru Habertürk gazetesine transfer olmuştu. Koru 18 aydır Habertürk'te yazılar kaleme alıyordu.

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