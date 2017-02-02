haberturk.com’un genel yayın yönetmeni istifa etti

Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Gülin Çelikler istifa etti.

Çelikler, ayrılık kararını sosyal medya sayfasından şu mesajla duyurdu:

"Konfor alanını terketmek zor ama başka bir hayat hayal ediyorsanız şart... Zor olanı seçiyor, konfor alanımı terkediyor, 17 yıldır emek verdiğim Habertürk'ten ve İstanbul'dan ayrılıyorum. Gündem, tempo ve büyük kent yorgunuyum. Daha stressiz, daha küçük, yeni bir hayat umuduyla; aileme ve kendime vakit ayırabileceğim bir hayat... Biraz durma, nefes alma zamanı. Kısmetse, hayırlısıysa... Kararımı anlayışla karşılayan, her zaman yanımda olduklarını hissettiren saygıdeğer Ciner ailesine sevgi, saygı ve şükranlarımla... 'Burası evin, vazgeçersen dön' diyen Sayın Kenan Tekdağ'a her şey için teşekkür ve saygılarımla... Habertürk'ün çok daha büyük başarılara imza atması dileğiyle... Birbirinden fedakar ve değerli çalışma arkadaşlarım, ne hakkım varsa helal olsun, haklarınızı helal edin, hepimizin yolu açık olsun... Hoşçakalın... Gülin Çelikler"