Habertürk yönetiminden Veyis Ateş kararı!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu Veyis Ateş'in izne ayrıldığı öğrenildi.

Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında, "Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak.

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi. Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz. Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var." ifadelerini kullanmıştı.

Veyis Ateş, Sedat Peker'in iddialarına henüz bir yanıt vermezken, hafta içi her gün Habertürk TV'de 17.00'de ekranlara gelen Akşam Haberleri'ni sunan Veyis Ateş'in ekranlara çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Medyatava'nın haberine göre; Habertürk yönetimi, Sedat Peker'in hakkında birçok iddiayı ortaya attığı Veyis Ateş'i ekrandan alarak izne gönderdi.

Ateş'in yerine bugün yayınlanacak olan Akşam Haberleri'ni Ceren Bektaş Atuk'un sunmasına karar verildi.

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