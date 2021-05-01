Habertürk yazarı Sevilay Yılman: Bu kapanmada da, olan yine gariban esnafa, fakire fukaraya oldu!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, neredeyse tüm fabrikaların, inşaatların, üretim tesislerinin, bankaların ve birçok şirketin açık olduğu bir durumu "tam kapanma" olarak adlandırmanın boşa zaman geçirmek olduğunu belirterek, "Otellerin tamamı açık. Marketler açık. Taksiler vızır vızır. Çünkü turist dolu etraf. Kapalı olanlar neydi peki? Paket servis yapabilen lokantaların, restoranların tamamı açık! Yapamayanların hepsi kapalı!" diye yazdı.

Sevilay Yılman, 18 günlük tam kapanmada iyice zora düşecekleri ise şöyle sıraladı, "Bu kapanmada da, olan yine gariban esnafa, fakire fukaraya oldu!

Günlük sattığı simidin parasıyla evine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götüren babaya… Gündelik temizliğe giden ve aldığı o parayla da akşam evinde yemeğini yapan ablalara, teyzelere…

Çöpten topladığı kağıdı satarak geçimini sağlayana… Zaten pek iyi değildi durumları. Adeta ceza yerine geçen bu 18 günlük kapatma iyice zora düşürecek. Ne diyeyim? Allah yardımcıları olsun. Allah güç versin, sabır versin, dirayet versin…"

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