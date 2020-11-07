Habertürk yazarı Fatih Altaylı: Vaka sayısı açıklanan hasta sayısının çok üzerinde, günlük 40 bini bulan sayılardan söz ediliyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini belirterek, "Çıktığınızda mutlaka maske takın, mesafeye ve hijyene ne olur çok dikkat edin. Corona vakalarında patlama var ama öyle böyle değil." diye yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı hasta sayıları için "belki" ifadesini kullanan Fatih Altaylı, "Ancak çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre vaka sayısı açıklanan hasta sayısının çok üzerinde. Günlük 40 bini bulan vaka sayılarından söz ediliyor. Doğru, bu hastalık herkesi öldürmüyor ama kimi öldüreceğini de bilim bile bilmiyor henüz.

14 yaşındaki çocuğu bile aramızdan alabiliyor. Üstelik de hastalananların büyük bölümü, kurtulsalar bile uzun ve zorlu bir hastalık süreci yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

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