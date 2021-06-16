"Habertürk TV yönetimi, Veyis Ateş’in lüks içindeki yaşamını hiç mi fark etmedi?"

Eski CHP milletvekili ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında Habertürk’ün ekran yüzlerinden Veyis Ateş'in, hakkında tutuklama kararı bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddiasını değerlendirdi.

Ateş ile aynı grupta çalışan Fatih Altaylı, Sevilay Yılman’ın kendilerine dinletilen ses kaydına rağmen, Sezgin Baran Korkmaz’a çalışma arkadaşları Ateş’in bu parayı hangi bakanlıktaki “iş için” istediğini sormamasını eleştiren Yarkadaş, Habertürk TV yönetiminin kamuoyundan özür dilemesi gerektiğini ve kapsamlı bir açıklama yapması gerektiğini yazdı.

“Habertürk TV yönetimi, Veyis Ateş’i hangi yeteneğine dayanarak ana haber spikerliğine getirmiş ve neredeyse haftanın her günü tartışma programı yapmasına olanak tanımıştır? Veyis Ateş’in Habertürk basamaklarını hızla tırmanmasının ardındaki siyasi referansı kimdir? Habertürk, ana haber bültenini neden Veyis Ateş’e teslim etme ihtiyacı duymuştur? Habertürk TV’nin bültenleri ve tartışma programlarına seçilen konular, Ateş’in siyasi angajmanına göre mi belirlenmiştir?” sorularını soran Yarkadaş, şöyle devam etti:

"Ayrıca, Habertürk TV yönetimi, Veyis Ateş’in artık sosyal medyadan taşan lüks içindeki yaşamını hiç mi fark etmedi? Çengelköy’de denize nazır villa, lüks otomobiller, lüks otellerde tatiller ve birden bire alınan tekne… Ve tabii ki en lüks mağazalardan yapılan alışverişler… Ateş, Habertürk’te taş çatlasa 50-60 bin TL maaş alır… Bu lüks yaşamın maaşla sağlanamayacağı ortadayken, Habertürk TV yönetimi bunu göremedi mi? Gördüyse neden müdahale etmedi ya da edemedi.”

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