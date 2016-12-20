Habertürk ile Soli Özel yollarını ayırdı

Habertürk’te dış haberler müdürlüğü görevini yürüten ve politika konularında köşe yazıları kaleme alan Soli Özel, gazete ile yollarını ayırdı.

Özel, 9 Aralık’ta Doğan Yayın İlkeleri Kurulu’na seçilmişti.

Medyaradar’da yer alan habere göre 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Gazete Habertürk'te kuruluşundan bu yana dış haberler müdürlüğü görevini yürüten ve uluslararası politika konularında köşe yazıları kaleme alan Soli Özel ile yollar ayrıldı.

Umur Talu ayrılmıştı

Editör, yönetici ve yazar olarak Türkiye'de gazeteciliğin saygın isimleri arasında yer alan Umur Talu, Habertürk'teki son yazısında "köşe yazarlığını" bıraktığını açıklamıştı. Gerekçe olarak "kendisinin, medyanın ve ülkenin sağlık sorunlarını" gösteren Talu, sıralamayı okurlarına bıraktığını vurgulamıştı. Aldığı karar için "Kimine göre gecikmiş, kimine göre erken" diyen Talu, "Gazetecilerin, yazanın, çizenin hedef alındığı, mahpus edildiği... İnsanların hayatıyla, haysiyetiyle, hakikatiyle oynandığı bir dünyada, bizim sıradan dertlerin lafı bile olmaz" ifadesini kullanmıştı.