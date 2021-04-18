Haberleri TikTok’a uyarlayan Dave Jorgenson anlattı: Washington Post, Z kuşağını nasıl yakaladı?

Twitter hesabında kendini “Washington Post TikTok Guy” (Washington Post TikTok Adam) olarak tanıtan Dave Jorgenson, bir yıldan uzun bir süredir ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’a ait TikTok hesabında içerik üretiyor. Sosyal medya platformlarının gazeteciler için okura ve izleyiciye ulaşmak için vazgeçilmez bir araç olduğunu düşünen Jorgenson’a göre TikTok, “gelmiş geçmiş en ‘online’ nesil olan Z kuşağının gelişmelerden haberdar olmak için kullandığı yöntemlerden biri. Jorgenson, gazetecilerin okura ve izleyiciye ulaşmak için sosyal medya platformlarını kullanması gerektiğini düşünüyor.

Washington Post gazetesinin TikTok hesabını yöneten ve 920 binden fazla takipçiye, her gün ABD ve dünyadan çeşitli gelişmeleri, ‘TikTok trendlerine’ uygun şekilde aktaran Dave Jorgenson, köklü bir gazetenin sosyal medya platformlarında ilerleyişini ve ‘haberdeki eğlenceyi’ bulma yolculuğunu T24’e anlattı.



Tarihi 1870’e dayanan, şu anda 800’den fazla çalışanı olan Washington Post’un Reddit, Instagram, Snapchat gibi sosyal medya platformlarında aktif olduğunu anlatan Jorgenson, Washington Post’ta çalıştığı süreci şöyle anlatıyor: “Youtube’da Washington Post Hiciv bölümünde çalışırken her geçen gün milyonlarca insana ulaşan modern çağın uygulaması TikTok’ta da bir hesabımız olmasını önerdim. Böyle adımlar atacağınız zaman doğru insanları ikna etmek önemlidir ve bugün iyi ki TikTok fikrini kabul ettiler diyorum”

“Her gün gündemden iki haber seçerek video hazırlıyorum"

ABD’nin seçim sürecinin medyatik tartışmalarından, Koronavirüs önlemlerine; “Hangi aşı ne kadar koruyor?” sorusundan Biden yönetiminin Afganistan’dan çekilme kararına, bir gazetenin aktaracağı pek çok haberi 1 dakika içinde izleyicilere farklı yönleriyle anlatan Jorgenson, bir videonun hazırlık sürecini şöyle özetliyor:

“Üzerinde çalışmak istediğim haber konusunu seçiyorum daha sonra içeriğin kurgusuna karar veriyorum. Bir videoyu çekmem 15 dakikayla 2 saat arasında sürebiliyor.

Çekim bittikten sonra yaklaşık bir saat videoları düzenlemekle geçiriyorum. Bitirdiğimde son hâlini yöneticilerime gönderiyorum ve onay alırsam paylaşıyorum. Hafta içi her gün iki video çıkarıyorum. “

"Gazete okurları daha ileri yaşlarda; TikTok sayesinde genç neslin ilgisini çektik"

Bir haber kurumunun TikTok’ta aktif olmasının özellikle genç nesle haberleri ulaştırmak açısından önemli olduğunu vurgulayan Jorgenson, “TikTok'un bizi özellikle genç nesilde kesinlikle daha görülür kıldığına inanıyorum. Gazete olarak, takipçilerimiz doğal olarak daha ileri yaşlara doğru gidiyor ancak şimdi kendimizi TikTok’ta bambaşka bir nesle tanıttık. Washington Post için TikTok çekerken bu platformdaki diğer videolardan farklı bir şey yapmaya çalışmadım, çektiğim her içerik, TikTok’un o dönem viral olan içeriklerine uyumlu. Bu da görünürlüğün çok artmasını sağlıyor” diyor.



TikTok’ta başlatılan ‘trendler’ çeşitli efektler, danslar, müzikler eşliğinde milyonlarca kullanıcının benzer temada videolar çekmesiyle oluşuyor. Trendlere uygun çekilen videolar, platformda daha görünür olabiliyor.

“Z kuşağı sosyal medyada ‘samimiyetsizleri’ tanıyor”

Jorgenson’a göre TikTok, kullanıcı yelpazesi oldukça geniş bir uygulama ancak TikTok’un 1997–2012 yılları arasında doğan, hem popüler kültür hem de siyasetin ilgisini çekmeye çalıştığı Z kuşağı arasında özellikle yaygın olduğunu vurgulayan Jorgenson, “Z kuşağı, gelmiş geçmiş en 'online' kuşak denilebilir. Akıllı telefonlarla doğuyorlar ve büyük bir ihtimalle eski iletişim araçlarıyla karşı karşıya gelmediler. Bu durum, onların interneti çok daha farklı kullanmasını ve platformlarda gördükleri bir şirket ya da kişinin “samimiyetsiz” olduğunda daha kolay fark etmelerini sağlıyor“ diyor.

Jorgenson, çektiği videolarda ‘eğlence’ öğesini atlamıyor. Gündemi küresel bir salgın, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonucunu tanımayan açıklamaları ya da ABD'de Kongre içindeki tartışmalar olsa bile müzik, dans figürleri, skeçlerden oluşan videolar çeken Jorgenson, “Bir haberin eğlenceli yönlerini çıkarmayı” şöyle anlatıyor: “Eğlenceli bulmak zor olabiliyor ancak bir kere bulduğunuz zaman insanların hoşuna gidiyor. 'Özgün' olmak kilit nokta. Eğer ben bir hikâyeyi anlatmaya hevesliysem insanlar da bunu değerlendirecektir”

Jorgenson, haziran ayında piyasaya çıkacak “Make a TikTok Every Day” (Her Güne Bir TikTok Çekin) isimli bir kitapla da bu platformda aktif olmak isteyen herkese 365 farklı öneri sunacak.

Mesleğine eğlence katıyor mu?

Washington Post'un TikTok hesabında yalnızca Jorgenson yer almıyor. Haber merkezindeki pek çok meslektaşlarının eğlenceli ve yaratıcı yanlarıyla bu hesaba katkıda bulunduğunu söyleyen Jorgenson "Gazetecilikten duyulan heyecan ve eğlencenin dozu artıyor" diyor.

Jorgenson'a göre "eğlenceli olmak" sadece dijital medyadan kaynaklanmıyor: “Gazetelerde nasıl karikatür köşesi, ilginç haberler, bulmacalar varsa, dijital medya da aynı şekilde hayatın tüm yönlerini sunmalı, hem ciddi hem eğlenceli.”



Popüler sosyal medya platformlarının gazeteciler için yeni bir kaynak olduğunu söyleyen Jorgenson, sözlerini şöyle noktalıyor: “Gazeteciler her geçen gün okur ve izleyicilere ulaşmak, iletişim kurmak için farklı platformları kullanıyor. Sosyal medya platformlarının gazetecilerin insanlara ulaşabilmesi için eşi benzeri görülmemiş bir kaynak olduğunu ve bundan faydalanabilecekken faydalanmamanın saçma olduğunu düşünüyorum.”