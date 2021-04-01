Haberin Var Mı İnisiyatifi: Gazeteciler 2 Nisan'da mahkemeye çıkacak; suçlamaları gördük ki, artık gazetecilik mesleğinin doğrudan kendisi hedef

Haberin Var Mı İnisiyatifi, Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şehriban Abi, 6 aydır tutuklu gazeteci Nazan Sala ve tutuksuz yargılanan Jinnews muhabiri Zeynep Durgut'un 2 Nisan'da mahkemeye çıkacaklarını belirterek "Van’daki meslektaşlarımızın iddianamesindeki suçlamalarda gördük ki, artık gazetecilik mesleğinin doğrudan kendisi hedef, gazeteciliğin esasları ve araçları suç olarak tanımlanıyor" dedi.

İnisiyatif, gazetecilerin, iddianameye göre; yaptıkları haberler, tuttukları notlar, haber kaynaklarıyla görüşmeleri ve yapmadıkları haberler nedeniyle suçlandığını ifade etti.

Açıklama şöyle;

"Türkiye’de pek çok gazeteci, iktidarı rahatsız eden haberleri nedeniyle sorgulanıyor, yargılanıyor, tutuklanıyor. Gazeteciler yıllardır meslektaşlarıyla dayanışmak için mücadele yürütüyor.

Bir kez daha gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığı bir davayla karşı karşıyayız. Bu kez durum daha vahim: Van’daki meslektaşlarımızın iddianamesindeki suçlamalarda gördük ki, artık gazetecilik mesleğinin doğrudan kendisi hedef, gazeteciliğin esasları ve araçları suç olarak tanımlanıyor.

"2 Nisan Cuma mahkemeye çıkacaklar"

Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala 6 aydır tutuklu. Tutuksuz yargılanan Jinnews muhabiri Zeynep Durgut da davaya dahil edildi.

"Van’da iki yurttaşa işkenceyi duyurdular"

Meslektaşlarımız, iddianameye göre yaptıkları haberler, tuttukları notlar ve haber kaynaklarıyla görüşmeleri nedeniyle, hatta yapmadıkları haberler nedeniyle de suçlanıyorlar."