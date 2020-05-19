Haberi Jamaika Başbakanı duyurdu; Usain Bolt baba oldu

Yüz ve 200 metrede dünya rekorlarının sahibi, Jamaikalı atlet Usain Bolt ve kız arkadaşı Kasi Bennett'in bebekleri dünyaya geldi.

8 defa Olimpiyat altın madalyanın sahibi olan ünlü atlet Usain Bolt'un baba olduğu haberini Jamaika Başbakanı Andrew Holness verdi.

Başbakan, şu mesajı paylaştı: “Kısa mesafe efsanemiz Usain Bolt ve Kasi Bennett’i tebrik ediyorum. Bir kızları oldu.”

Bolt, atletizm kariyerine 2017'de son vermiş, daha sonra Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners'ta bir süre antrenmanlara katılmıştı.