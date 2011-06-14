'Haberal DP'ye geçecek ya da yeni parti kuracak'

T24 - Vatan Gazetesi yazarı Zülfü Livaneli, Mehmet Haberal başkanlığında bir grup milletvekilinin CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'ye geçeceklerini ya da yeni parti kuracaklarını iddia etti.

Pazar günü yapılan seçimlerin üzerinden henüz 2 gün geçmesine rağmen Meclis'teki yeni oluşumlarla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Vatan Gazetesi yazarı Zülfü Livaneli bugünkü köşesinde Süleyman Demirel ve TOBB gibi çevrelerin adaylarını CHP listesinden seçtirerek grup kuracak sayıya ulaştığını iddia etti.

Livaneli, bu grubun halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve CHP'den Zonguldak milletvekili seçilen Mehmet Haberal başkanlığında DP'ye geçeceğini ya da yeni parti kuracaklarını yazdı.

İşte Livaneli'nin bugünkü yazısı:

Nasıl oldu, kim yaptı, nasıl başardı bilmiyorum (çünkü günlük siyasetle ilgilenmiyorum) ama Süleyman Demirel’in ve TOBB gibi çevrelerin adayları, CHP’nin seçilecek sıralarından aday gösterilerek milletvekili oldu. Grup kuracak sayıya da erişmiş durumdalar.

Hüsamettin Cindoruk denemesi başarıya ulaşamayınca yılların tecrübeli kurdu Süleyman Demirel bambaşka bir siyaset manevrası ile TBMM’de grup kuracak sayıya ulaştı.

Şimdi bu milletvekilleri CHP’den ayrılıp ya mevcut DP’ye geçmek ya da yeni bir parti kurmak için gün sayacaklar.

Bu işin uygun zamanlamasını da yine Demirel ayarlayacak.

Çünkü hareketin manevi lideri o.

Resmi genel başkanının ise Profesör Haberal olması ihtimal dahilinde.

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Zaten ilk DP de CHP’den ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşları tarafından kurulmamış mıydı!

Şimdi tarih tekerrür ediyor ve CHP kendi bünyesinden yine bir DP yaratıyor.

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Seçim sonuçları üç kutuplu Türkiye gerçeğini daha da keskinleştirdi.

AKP’nin oyların yarısını alması, Kürt realitesini ortadan kaldırmıyor. Aksine, BDP’nin de oyunu yükseltmiş olması bu çelişkideki hareketliliği artıracak gibi görünüyor.

Zaten seçimin iki galibinden biri AKP, öteki ise BDP.

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CHP’den Alevi oylarını çıkartsanız geriye ne kalır merak ediyorum.

Ayrıca CHP’nin Kürt bölgesinden oy alamadığı ama oylarının bir bölümünü MHP’ye kaptırdığı görülüyor.

Bu da normal bir durum.

Çünkü milliyetçi oyların esas sahibi MHP. Bu yüzden MHP’nin baraj altında kalacağına bir gün bile inanmadım.

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Sonuçta üç kutuplu Türkiye gerçeği keskinleşerek devam ediyor ve Meclis’in 24. dönemindeki bütün mücadele bu üç kutup arasında geçecek.

Bekleyip göreceğiz.