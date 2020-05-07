HaberTürk yazarı Yılman: Vebal almayın, bırakın bu yıl da Temmuz'da olsun YKS!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, YKS tarihinin bir ay öne çekilmesine tepki göstererek, "Vebal almayın, bırakın bu yıl da Temmuz'da olsun YKS! Oynamayın bu çocukların psikolojileri ile" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Şu anda sayıları 2.5 milyona varan genç insanın büyük bir çoğunluğu... Hayatlarının en önemli sınavı olarak gördükleri YKS’nın tarihiyle oynanması nedeniyle panik, depresif ve de mutsuz… Yapmayın lütfen beyler, bayanlar, oynamayın bu çocukların psikolojileri ile... Ben bu çocuklardan dördü ile telefon konuşması yaptım. Bunalıma girdim gün boyu... Kimbilir onlara umut bağlayan anaları, babaları ve öğretmenleri ne haldeler?" ifadesini kullandı.

Yılman, "Kusura bakmayın ama yaptığınız tam bir eziyet! Bu iş; 'Maskeyi satın alamazsın, yok alabilirsin!' gibi bir şey değil. Bir lokma çocukların geleceklerini belirleyecek bir final günüyle dalga geçmek resmen. Hepsi adına rica ediyorum… Bırakın bu yıl da sınav Temmuz’da olsun. Almayın kimsenin vebalini lütfen… Hem ne olur yani? Ne kaybedersiniz 1 ay sonra olsa o sınav?" görüşünü savundu.

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