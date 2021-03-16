HaberTürk yazarı Yılman: Özlem Zenginlerin yalnızlığı, AK Parti’nin geldiği acıklı nokta!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'a verdiği yanıt nedeniyle AKP taraftarlarından "dayak yediğini" belirterek, "Sosyal medyada olmadık ifadeler, hakaretler eşliğinde linç ediliyor ve acı olan şu ki; Zengin’e reva görülen bu iğrenç muameleye karşı başta hemcinsleri olan mevkidaşları dahil partisinin ileri gelenlerinden tek bir insan çıkıp da;'Hooppp! Bir saniye! Siz kim oluyorsunuz da Özlem Hanım’a çoğu çirkin ve izansız olan ifadelerle saldırma cüretinde bulunuyorsunuz!' demiyor..." düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Mutlaka demek isteyenler vardır. Mutlaka AK Parti içerisinden imamdan çok mikserlik yapmakla meşgul olan Mehmet Boynukalın’ın boyundan büyük işlere kalkıştığının farkında olup rahatsızlık duyan başka siyasiler de vardır. Biliyorum ki… Daha doğrusu biliniyor ki; AK Parti’de Özlem Zenginlerin sayısı bir hayli fazla. Ancak son yıllardaki politikalar neticesinde… Öyle bir dönüşüm yaşanmış ve öyle bir noktaya evrilmiş ki durum ve öyle bir atmosfer oluşmuş ki AK Parti açısından... Kuruluşundan bu yana destek veren liberalleri, demokratları, sosyal demokratları filan suspus...Konuşanlar, bağıranlar ve hatta partiye ayar çekenler ise bir kısmı radikal olan dindarlar ile milliyetçi/muhafazakârlar! Hal böyle olunca da tabii Özlem Zengin yalnız kalıyor." görüşünü savundu.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Onunla bire bir aynı düşünüyor olmasına rağmen aynı şeyi yaşama korkusu, çekincesi ile hiçbir AK Partili Özlem Zengin’in yanında olduğunu gösteremiyor.

Mecburen susuyor çünkü biliyor ki Özlem Zengin’e bugün sahip çıkmaya kalkmak, onun gibi lince maruz kalmak, aynı şiddetle, aynı hiddetle aynı dayağı yemek demek!"

Ne olmuştu?

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madye propagandasıdır" sözlerine, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum." diye yanıt verdi.

TIKLAYIN | AKP'li Özlem Zengin'den Ayasofya baş imamı Boynukalın'a "kadın cinayetleri" yanıtı: Herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum