HaberTürk yazarı Yılman'dan muhalefete: Irak Başbakanı ve heyetinin önüne kuru fasulyeyi, bulgur pilavını dayayıp; “Artık bunlarla idare edin!” falan mı diyeceklerdi?

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğe ilişkin olarak muhalefetten gelen eleştirilere tepki gösterdi. Yılman,Muhaliflerin itirazı neye anlamadım.Kendileri olsa iktidarda ne yapacaklardı? Irak Başbakanı’nın ve yanındaki üst düzey heyetinin önüne kuru fasulyeyi, bulgur pilavını yanında da ayranı dayayıp; 'Valla ekonomimiz biraz sıkıntıda... Artık bunlarla idare edin!' falan mı diyeceklerdi?" görüşünü savundu.

Yılman, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna Beştepe Külliyesi’nde verdiği yemeğin görüntüleri gündem.Katılan konuklardan birinin cep telefonuyla çektikleri neticesinde öğrendik ki Irak Başbakanı’na ve yanındaki heyete Arapça müzik eşliğinde çok güzel bir ziyafet çekilmiş.Muhalifler iki gündür o görüntüler üzerinden iktidara sağlı sollu yükleniyorlar.İtirazım yok çünkü onlar siyaset devşirme peşinde ama ben değilim." düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "Ben ülkem adına iyi veya kötü, olumlu ya da olumsuz ne yapılıyor, yapılmıyor ona bakarım!O yüzden bilakis çok memnum oldum o görüntüleri izleyince. Hatta; 'Ohh be! Çok şükür ki Katar ve Azerbaycan’a mahkum değiliz! Neyse ki başka ülkeler de Türkiye’ye yüzünü dönmeye başladı!' diyerek acayip sevindirik oldum. Sonuçta atalarımızın dediği gibi; 'Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez kardeşim!' Bu ziyafet bir dönem dünya kadar ihracat yaptığımız, ticarette büyük avantaj sağladığımız komşumuz Irak’la aramızdaki buzları eritecek ve o eski günlere dönmemize vesile olacaksa ne mutlu bizlere!" ifadesini kullandı.

Yılman yazısında şunları kaydetti:

"Keşke her gün böyle ziyafetler olsa Beştepe Külliyesi’nde...Keşke bir dönem sıfır sorun yaşadığımız ancak son zamanlarda ilişkilerimizin neredeyse sıfırlandığı komşu ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin heyetlerini böyle ağırlayabilsek! Ne güzel olurdu mesela ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’a da benzer bir ağırlama... Ya da son zamanlar aramız pek nane limon olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la Beştepe Külliyesi’nde şahane bir partileme!

Biz demiyor muyuz; "Ekonomik sıkıntıları aşmamız için yabancı yatırımcı gelmeli ülkeye! Gelmesi için çabalamak lazım!”Belli ki Cumhurbaşkanı ve kurmayları bunun için çabalıyor işte...Muhaliflerin itirazı neye anlamadım.Kendileri olsa iktidarda ne yapacaklardı? Irak Başbakanı’nın ve yanındaki üst düzey heyetinin önüne kuru fasulyeyi, bulgur pilavını yanında da ayranı dayayıp; “Valla ekonomimiz biraz sıkıntıda... Artık bunlarla idare edin!” falan mı diyeceklerdi?"