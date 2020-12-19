Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı için verdiği canlı müzikli akşam yemeğinin görüntüleri sosyal medyada

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Arapça müzik eşliğinde düzenlenen yemekte Erdoğan yemek yerken ve yanındaki insanlarla sohbet ederken görülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, geçen perşembe günü resmi temaslar için Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna akşam yemeği verildiği ortaya çıktı. Yemeğe katılan konuklardan birinin cep telefonuyla çektiği görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Arapça müzik eşliğinde verilen yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek yerken görülüyor. Masalarda Koronavirüs önlemlerine uyulmadığı, masalardaki sandalyeler arasında boşluk bırakılmaması da dikkat çekiyor.

17 Aralık'ta Türkiye'ye gelen Kazım, Erdoğan ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirmiş, ardından ikili ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçmişti.

TIKLAYIN - Erdoğan: Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur