HaberTürk yazarı Yılman'dan iktidara yakın medyaya: Özür dilemiyorsunuz bari Mansur Yavaş'ın beraat ettiği haberini verin

HaberTürk gazetesi Sevilay Yılman, yerel seçim öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında açılan davalarda her gün haber yapan iktidara yakın medyasının beraat kararını okurlarına duyurmadığının altını çizdi.

Yılman, "Seçim öncesi hemen her gün gerek gazetelerinde, internet haber portallarında, gerekse televizyon ekranlarında, köşe yazılarında Mansur Yavaş hakkında tamamı bugün yalan olduğu yargı tarafından tescillenen haberleri gündemlerinden düşürmeyen iktidar medyası bu haberi tek bir kelime ile dahi görmedi. Kimse onlardan bir mertlik yapıp; 'Kusura bakma Mansur Yavaş! Seçim atmosferiydi ve biz de bu atmosferde gafil avlandık ve yalancı, şantajcı, ahlaksız bir adamın peşine takılıp saçma sapan iddialarını haberleştirdik, yorumlar, analizler döşenip üzerinde tepindik!" düşüncesini kullandı.

Yılman, "Özür dileriz senden de, tüm Türkiye kamuoyundan da!' demesini beklemiyor elbette.Ama gazetecilik mesleğinin namusu, onuru, şerefi adına… İki satırla da olsa Yüce Türk Yargısı’nın bu kararını kendi okurlarına, takipçilerine, izleyicilerine duyurmasını bekliyor. Haksız mıyım?" ifadesini kullandı.

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