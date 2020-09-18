Seçim sürecinde sahte senet ve rüşvetten suçlanan Mansur Yavaş beraat etti!

Yerel seçim öncesinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile hakkında dava açılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti. Suçlamayı yapan Necmettin Kesgin ise aranıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sürecinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlaması ile karşı karşıya kalan Mansur Yavaş hakkında açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yavaş’la ilgili suçlamanın gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı ve mahkeme Mansur Yavaş hakkında beraat kararı verdi.

Suçlamayı yapan ve AKP’liler tarafından saygın bir iş insanı olarak tanımlanan Necmettin Kesgin ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle 6 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kesgin aranıyor.

Ne olmuştu?

Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının açıklanmasının ardından Necmettin Kesgin'in, kendisi adına düzenlenmiş 600 bin dolarlık sahte seneti zorla tahsil etmeye çalıştığı iddiasıyla Yavaş hakkında Aralık 2017'de "karşılıksız senedi işleme koyma", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Suçlamalar, 31 Mart 2019 seçimleri döneminde gündeme getirilmişti.