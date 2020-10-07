HaberTürk yazarı Yılman'dan erkek meslektaşlarına tepki: Galata Kulesi'nin tepesindeki bu manzarayı karşı cinsi yok sayabildiklerini ispat için koyuyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un davetiyle gerçekleştirdikleri Galata Kulesi gezisini köşesine taşıdı. Yılman, Galata Kulesi'nde 'erkek erkeğe' fotoğraf çektiren meslektaşlarına tepki gösterdi.

Yılman, "Hürriyet’i Ertuğrul Özkök, TRT’yi Ersoy Dede, Fox’u Doğan Şentürk ve İsmail Küçükkaya, Star Gazetesi’ni Hikmet Genç, Sabah’ı Dilek Güngör, Sözcü’yü Deniz Zeyrek, İsmail Yılmaz, Yeni Şafak’ı İbrahim Karagülle, NTV’yi Nermin Yurteri, Habertürk TV'yi Kürşad Oğuz, Milliyet’i Özay Şendir yetişseydi Cumhuriyet’i temsilen Aykut Küçükkaya oradaydı… Affetsinler şu an aklıma gelmeyen daha başka isimler de vardı tabii… Özetle… Galata Kulesi efsaneydi ayrı konu ama kutuplaşma dolayısıyla kuzey/güney gibi pozisyonlarda olan biz gazetecilere bu buluşma acayip iyi geldi." düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Tek canımı sıkan şey Ertuğrul Bey’in fırsatını bulduğunda çektirdiği şu meşhur 'tarz' fotoğraflarından içine hepi topu 6 kadın gazeteci olan bizden birinin davet edilmemiş olması... Hadi Özkök düşünemedi filan diğer arkadaşlar niye akıl edemedi... Yanlış anlaşılmasın... Kıskandığımdan filan değil... Her konuştuklarında, yazdıklarında kadın/erkek eşitliğinden dem vuran, sağlanması hususunda topluma akıl veren, yol gösteren erkek meslektaşlarımızın bile bazen nasıl bencilleştiklerini ve karşı cinsi yok sayabildiklerini ispat için koyuyorum Galata Kulesi'nin tepesindeki bu manzarayı...." ifadesini kullandı.

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