HaberTürk yazarı Yılman: Bahçeli, Özlem Gürses'i yerin dibine sokmakta yerden göğe kadar haklı!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye aşı yapan Gülnaz Şırınga saldırıya uğradı” parodi haberini Halk TV ekranında gerçek gibi aktaran Özlem Gürses’i eleştirdi. Yılman, Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "Bahçeli öznesi olduğu mizahi haberini izleyicilerine gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses'i yerin dibine sokmakta yerden göğe kadar haklı!" görüşünü savundu.

Yılman, "Önce Özlem Gürses’in bir sosyal deney filan yaptığını sandım. Dedim; 'Herhalde asparagas haberi izleyicisiyle paylaşıyor ve kimlerin sazan, süzme salak olduğunu ölçümlemeye filan çalışıyor…' Yanılmışım. Meğer sazan Özlem Gürses’in ta kendisiymiş. İzleyip izleyip videoyu güldüm tabii herkes gibi ama… Aslında ağlamam lazımdı. Hem de böğüre böğüre…" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Çünkü muhalif kesimlerin özellikle de CHP cenahının en çok izlediği televizyon kanallarından biri olan Halk TV ekranından parodi bir haberi izleyiciyle ciddi ciddi paylaşan bu kişi de kendisine maalesef 'gazeteciyim' diyor. Asıl acı olan şey ne biliyor musunuz değerli okurlarım... Darp edilen hemşirenin soyadının; 'şırınga”'şeklinde yazılmasından bile söz konusu haberin mizahi bir haber dahi olduğunu algılayamayan bu insanın hemen her gün bir ekranda boy gösterip; 'Kanaat önderi, siyaset erbabı' edası ile ahkam kesmesi..." yorumunu yaptı.

Yılman yazısında, "Sayın Bahçeli öznesi olduğu mizahi haberini izleyicilerine gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses'i yerin dibine sokmakta yerden göğe kadar haklı! Ama tabii bu aynı zamanda meslek adına da utanç verici bir durum.Ki eminim çoğu meslektaşım da benimle aynı fikirdedir. Neyse... Temennim bu gafına bir yenisinin eklenmemesi. İnşallah bununla kalır.Böyle diyorum ama bir yandan da endişelenmeye devam ediyorum. Zira, 'Gülnaz Şırınga' ilk gafı değil Özlem Gürses'in. İlk komikliği hiç değil." ifadesini kullandı.