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HaberTürk yazarı Yılman: Bahçeli, Özlem Gürses'i yerin dibine sokmakta yerden göğe kadar haklı!

"Gülendam enjektör’ rezaleti sadece Özlem Gürses’in değil bu mesleğin utancı"

Sevilay Yılman - Özlem Gürses (sağda)

27 Ocak 2021 09:39

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman,MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye aşı yapan Gülnaz Şırınga saldırıya uğradı” parodi haberini Halk TV ekranında gerçek gibi aktaran Özlem Gürses’i eleştirdi. Yılman, Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "Bahçeli öznesi olduğu mizahi haberini izleyicilerine gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses'i yerin dibine sokmakta yerden göğe kadar haklı!" görüşünü savundu. 

Yılman, "Önce Özlem Gürses’in bir sosyal deney filan yaptığını sandım. Dedim; 'Herhalde asparagas haberi izleyicisiyle paylaşıyor ve kimlerin sazan, süzme salak olduğunu ölçümlemeye filan çalışıyor…' Yanılmışım. Meğer sazan Özlem Gürses’in ta kendisiymiş. İzleyip izleyip videoyu güldüm tabii herkes gibi ama… Aslında ağlamam lazımdı. Hem de böğüre böğüre…" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Çünkü muhalif kesimlerin özellikle de CHP cenahının en çok izlediği televizyon kanallarından biri olan Halk TV ekranından parodi bir haberi izleyiciyle ciddi ciddi paylaşan bu kişi de kendisine maalesef 'gazeteciyim' diyor. Asıl acı olan şey ne biliyor musunuz değerli okurlarım... Darp edilen hemşirenin soyadının; 'şırınga”'şeklinde yazılmasından bile söz konusu haberin mizahi bir haber dahi olduğunu algılayamayan bu insanın hemen her gün bir ekranda boy gösterip; 'Kanaat önderi, siyaset erbabı' edası ile ahkam kesmesi..." yorumunu yaptı. 

Yılman yazısında, "Sayın Bahçeli öznesi olduğu mizahi haberini izleyicilerine gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses'i yerin dibine sokmakta yerden göğe kadar haklı! Ama tabii bu aynı zamanda meslek adına da utanç verici bir durum.Ki eminim çoğu meslektaşım da benimle aynı fikirdedir. Neyse... Temennim bu gafına bir yenisinin eklenmemesi. İnşallah bununla kalır.Böyle diyorum ama bir yandan da endişelenmeye devam ediyorum. Zira, 'Gülnaz Şırınga' ilk gafı değil Özlem Gürses'in. İlk komikliği hiç değil." ifadesini kullandı.

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli grup toplantısında Özlem Gürses'e yönelik şu açıklamayı yapmıştı:

 “Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli kardeşimizin maruz kaldığı şiddet olayıdır. Bu talihsiz hemşirenin başına ne geldiyse bana aşı yaptıktan sonra gelmiş. Olacak iş mi bu? Sokak aralarına gizlenen kalabalık bir grup bu kardeşimizi tek başına yakalayınca darp etmişler, dayaktan geçirmişler, daha sarsıcı olanı ise komaya sokmuşlar.

Allah var ya, suçsuz günahsız bir hemşireye saldıranlara hayret ettim. Devir değişti, mertlik bozuldu.Yazık ki, şu anda yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektöre geçmiş olsun diyorum, bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum. Şaka bir yana, tuhaf bir dönemden geçiyoruz: Tuşsuz telefonlar, kulpsuz kapılar, duygusuz ilişkiler, vicdansız insanlar yaygınlaşıyor.

Mizahı menfur bir şiddet olarak okuyan, parodi haberi gerçek kabul edip içindeki kin ve öfkeyi seferber eden utanmaz simalar ne kadar da çoğaldı. Neyse ki, Halkalı’da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz, gülünç duruma düşenlere esasen acıyoruz. Buna rağmen Allah eksiklerini de göstermesin diyorum, müfteri nasıl olur ispatlıyorlar. Sağolsunlar, üzerimizde oynanan oyunları birer birer kendi elleriyle çürütüyorlar.

Şunu da bilmelerini isteriz ki, milliyetçi-ülkücü hareketin şiddetle işi yoktur. Kargaşa çıkarmak isteyenlerle ilişkisi yoktur. Kavgada hayır ve umut görmesi mümkün değildir. Biz yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü. Bu sevgiye layık olmayanlar çıkabilir, onları da Allah’ın adaletine ve milletimizin vicdanına havale ederiz. Uydurma Gülnaz Şırınga haberini gerçek sanıp heyecanla anlatan saygıdeğer sözde gazeteciye diyeceğim şudur; nefret insan sağlığına zararlıdır, iman ve izan sahibi karşısındaki her kişiye iyi niyet ve hoşgörüyle nazar eder. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine bumerang gibi döner ve hatta rezil eder. Unutulmasın ki, yeri gelirse Yunus yeri gelirse de Yavuz olmasını biliriz."

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