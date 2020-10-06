HaberTürk yazarı Yılman: Allah razı olsun doktor Ali Edizer'den, bir yurttaş olarak kendisine bin defa teşekkür ediyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın" çağrısında bulunan ve görevden alınan doktor Ali Edizer'e 'bin defa' teşekkür ettiğini belirtti. Yılman, "GATA’nın bakanlığa devrinden sonra neredeyse IŞİD kafasında olan bir adam tarafından yönetildiğini öğrenemeyecektik" görüşünü savundu.

Yılman, "Allah razı olsun adamdan… Vallahi ben bir yurttaş olarak kendisine teşekkür ediyorum. Bin defa hem de… En azından kendi kendini faş etti de memleket olarak bir zamanlar parmakla gösterilen eski adı GATA olan (Artık GATA değil çünkü 2016 yılında askeri hastanelerin tümü Sağlık Bakanlığı'na bağlandı. Ve ondan sonra da GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nin ismi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değişti) sağlık kuruluşunun kimlerin elinde ve ne halde olduğunu öğrenebildik. Siz de teşekkür edin." düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Çünkü Ali Edizer denilen bu şahsiyet egosunu tatmin adına o videoları çekip sosyal medya hesaplarında paylaşmamış olsaydı eskilerde çok müstesna bir hastane olarak bilinen GATA’nın Sağlık Bakanlığı’na devri sonrası neredeyse IŞİD kafasında olan sözüm ona Tıp Hekimi bir adam tarafından yönetildiğini belki hiçbir zaman öğrenemeyecektik.Hâlâ devam ediyor olacaktı o göreve ve belki o akla ziyan fikirleriyle beraber hastanenin tam tepesine de oturacaktı." ifadesini kullandı.

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