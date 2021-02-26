HaberTürk yazarı Yılman: AK Partililer dahil birçok İstanbullunun Kanal İstanbul projesine mesafeli olduğunu bizzat duyuyorum

HabereTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Onlara rağmen, inadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak, "AK Partililer dahil birçok İstanbullunun Kanal İstanbul projesine mesafeli olduğunu bizzat duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.

Yılman yazısında, "Herkesin aynı düşünmesini beklemek ya da istemek demokratik açıdan sorunlu bir bakış açısı olur zaten. Benim kavrayamadığım aynı konuşmasında; 'Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz!' ifadelerini kullanan Erdoğan’ın Kanal İstanbul ile ilgili bu kadar sert duruş sergilemesi...Madem milletle inatlaşılmaz… Madem millete rağmen iş yapılmaz… O halde İstanbullunun çoğunluğunun karşı çıktığı bu projeyle ilgili bu ısrar niye?" düşüncesini dile getirdi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Denilecek ki; "Nereden biliyorsun İstanbullunun çoğunluğunun karşı olduğunu?” düşünce Biliyorum çünkü ben bu şehri 7/24 yaşıyorum. AK Partililer dahil birçok İstanbullunun bu projeye mesafeli olduğunu bizzat duyuyorum, görüyorum. Hülasa... Bence hiç gereği yok; ”Benim dediğim olacak”, "Hayır benimki olacak” inatlaşmasına... Demokraside doğruyu bulmak için formül bellidir. Koyarsınız halkın önüne sandığı ve çıkan sonuca göre de rotayı belirlersiniz..."