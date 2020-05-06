HaberTürk yazarı Sevilay Yılman: Eski başkan Görmez’in açıklamalarını  Diyanet İşleri Başkanlığı adına bir düzeltme, tekzip gibi okudum

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in doğrudan olmasa da cuma hutbesine ilişkin itirazlarını HaberTürk canlı yayınında dile getirdiğini belirtti.

Yılman Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'in LGBTİ+'ları hedef alan açıklamalarının aslında dindarlar tarafından değerlendirilmesi gerektiği görüşünü savundu. Yılman, eski başkan Görmez'in konuşmasına değinerek, "Tabii yeni bir tartışmanın, polemiğin penceresini aralamamak için kullandığı ifadelerde dosdoğru Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbeyi hedef almıyor ama yayın boyunca yaptığı tüm açıklamalarla söz konusu cuma hutbesine dolaylı olarak itirazlarını dile getiriyor" ifadesini kullandı.

Yılman, "Dindar olmayan ama dindarların epeyce yoğun olduğu bir ülkede yaşayan biri olarak Görmez’in yapmış olduğu bu açıklamaları çok kıymetli bulduğumu söylemek istiyorum. Zaten kutuplaşmada, kamplaşmada nirvanaya vurmuş bir toplumda söz konusu hutbede yer alan ifadelerle eşcinsel yurttaşlarını hedef tahtasına oturtan Diyanet İşleri Başkanlığı adına bir düzeltme, tekzip gibi okudum eski başkanın yapmış olduğu bu açıklamaları" yorumunu yaptı.

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