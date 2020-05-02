Eski Diyanet Başkanı Mehmet Görmez de LGBTİ+'ları hedef gösteren 'cuma hutbesi' tartışmasına katıldı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “eşcinsellerin virüs yaydığını” söyleyerek LGBTİ+ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden başlayan tartışmaya dahil oldu. Tartışma konusu olan hutbede böyle bir ima göremediğini, Erbaşın yanında olduğunu ifade eden Görmez, "Bizim bu tür musibetleri belirli bir günah grubuna bağlamamız haşa Allah adına konuşmamız anlamına gelir, bu doğru değil" görüşünü dile getirdi.

Görmez, Ankara Barosu'nun açıklamasını da, "İlamı çağ dışılıkla itham eden bir açıklama. Bir milletin iman değerlerini hafife almak ayrı bir şey. Her türlü kınanmayı hak eden bir metin" diye eleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın geçen hafta cuma namazında okuduğu hutbedeki nikâhsız birlikte yaşama eşcinsellikle ilgili sözleri tartışma yaratmıştı. Hutbede, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor" deniliyordu.

Tartışmaya, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katıldı. Görmez, "Bizim bu tür musibetleri belirli bir günah grubuna bağlamamız haşa Allah adına konuşmamız anlamına gelir, bu doğru değil. Çünkü Küresel siyasetin günahları cinsel bütün günahlardan daha büyüktür" ifadelerini kullandı.Görmez sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Ayet ve ibret kavramını yeniden hatırlatalım. Küresel siyasetin günahları cinsel günahlardan çok daha büyüktür. O küresel günahlar Irak'ı bombaladı, bir milyon insanı öldürdü. Biz gusubetin sebeplerini izah ederken asla belirli bir gruba belirli bir günaha, belirli bir şahsa yöneltmemiz lazım. Bütün bunların bir ayet olduğunun ve herkesin kendisine düşen hissesini alarak yeni bir dünyayı kurmakla mükellef olduğunu, bize hitap ediyor ey insan sen kainatın hakimi değilsin. Tabiatı imar edin. Ey insan insanın değerini bilin. Ben zaten hutbede böyle bir ima da görmedim. Ama yorumların bir kısmı böyle bir suçlama yöneltti bu da doğru değil."

"Bizim günah-ı kebair'leri Kur'an'ı Sünneti dikkate alarak güncellememiz gerekiyor"