HaberTürk yazarı Sevilay Yılman: Emre Cemil Ayvalı'nın sözleri partide gerginlik yaratmış, görevden ayrılmasını üst düzey yetkililer istemiş

HaberTürk Gazetesi yazarı Sevilay Yılman, AKP Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'nın CNN Türk ekranlarında söylediği, "FETÖ ile AK Parti kol kola diyorsunuz! Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı." ifadelere ilişkin olarak, "Aldığım duyumlara göre söylüyorum… Ayvalı’nın istifasının nedeni tam olarak yazdığı gibi değil. Söyledikleri bir hayli gerginlik yaratmış parti içerisinde. Ve görevinden ayrılmasını partinin üst düzey yetkilileri istemiş. Özetle istifa arz/talep durumundan kaynaklı." ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman, Emre Cemil Ayvalı'nın sözleri üzerine AKP'li kaynağıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "AK Parti’de epeyce eski olan bir kaynağım isyanlardaydı mesela… “Hiç şaşırmadım!” diye başladığı sözlerini şöyle devam ettirdi: “Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi! Mahir Ünal’ın partinin hafızasını iyi bilen emektarlarla çalışmak yerine Emre Cemil Ayvalı gibi gençlerle yola devam etmesi ve onlara son derece önemli olan medya/tanıtım alanında böyle sorumluluklar vermesi ve dahası televizyon ekranlarında dilediğince konuşma fırsatı sağlamasının bir sonucudur bu olay. Ayvalı iyi bir partili olabilir ama ekranın büyüsüne kapılan çok genç, fazla heyecanlı ve agresif bir karaktere sahip. Hata yapma olasılığı çok yüksekti ve biz bunu görüyorduk… Acı olan zaman zaman da Mahir Bey’e iletiyorduk. Keşke yaptığımız uyarıları vaktiyle dikkate alıp önlem almış olsaydı!”" diye yazdı.