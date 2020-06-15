HaberTürk yazarı Sevilay Yılman'dan sosyal medya önerisi: Ahlaksızları İfşa Kurulu oluşturulsun

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımı değerlendirdiği yazısında, Twitter ya da Facebook'ta hiçbir partiyle siyasi bağı olmayan değerli akademisyen, sanatçılar ve iş insanlarından oluşan bir kurul oluşturulması önerisinde bulunarak, "Bu arada; “Ahlaksızları İfşa Kurulu” ya da başka bir isim verilecek bu kurulun oluşumuna öncülük etmeleri bakımından hemen aklıma gelen üç akademisyenin kimler olması gerektiğini de söylüyorum:

Profesör Dr. Hüseyin Hatemi… Profesör Dr. Adem Sözüer… Profesör Dr. Deniz Ülke Arıboğan…

Son derece aktif, diri ve etkili olan üç hocamızdan bekliyoruz büyük kurul için yola çıkmalarını…

Ben inanıyorum ki bu kurul sonrası Twiter ve Facebook herkes için çok daha sağlıklı, verimli ve rahatlıkla kullanılabilecek mecraya dönüşecek. Haydi rastgele…" ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman, 'yeşil top' sembolü kullanma olayının zıvanadan çıktığına işaret ederek, "Son derece halisane niyetle başlatılan kampanyanın artık çıkış noktasından çok uzakta olduğunu ve profilinde yeşil noktalı bazı kullanıcıların ahlaksızca yaptığı paylaşımların AK Parti’nin hanesine yazıldığını ve bundan da partilerinin imajının fena halde zarar gördüğünü dilim döndüğünce ifade etmeye çalışmıştım." diye yazdı.

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