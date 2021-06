HaberTürk yazarı Sarıkaya: Yerli aşının, Biontech, Sinovac veya Sputnik-V ile eküri olma durumu var

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, aşı deneyleri sırasında plasebo ve gerçek aşı yapılan iki grup olduğunu hatırlatarak, yerli Koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmalarında plasebo uygulaması yapılamayacağını söyledi. Helsinki Sözleşmesi'ni gerekçe gösteren Sarıkaya, "Erciyes Üniversitesi’nde gelişen aşının mevcutlardan Biontech, Sinovac veya gelecek olan Sputnik-V ile eküri olma durumu var" dedi.

Sarıkaya, "Türkiye’de şu an Faz-3 aşamasına muhtemelen bu ay sonunda geçecek tek aşı var; Erciyes Üniversitesi’nde yıllarını aşı çalışmalarına ayıran Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin geliştirdiği aşı. Ancak bu aşıda plasebo uygulanma şansı görülmüyor. Neden de Türkiye’nin de altına imza koyduğu Helsinki Sözleşmesi… Sinovac ve Biontec için Faz-3 çalışmaları yapılırken ülkede kullanımda olan bir aşı bulunmadığı için plasebo yapılmasına bu sözleşme izin veriyordu. Ancak bir ülkede kullanılmakta olan aşı varsa, o durumda Faz-3 çalışacak aşının, ülkede kullanılan bir başka aşı ile eküri olması, yani eşleşmesi gerekiyor. Kime ne yapıldığı bilinmeden aşılamanın gerçekleşmesi gerekiyor ki olumlu veya olumsuzlukları anlaşılabilsin" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi’nde gelişen aşının mevcutlardan Biontech, Sinovac veya gelecek olan Sputnik-V ile eküri olma durumu var. Hangisi ile olacağı konusunda ise şu an durum net değil. Görünen o ki her ikisi de inaktif veya ölü aşı dediğimiz, anam babam aşısı cinsinden olduğu için en uygun görünen Sinovac ile eşleşmesi. Buna bir karşı çıkış olur mu, kestirmek zor. Ancak alınan aşının kime ne şekilde yapılacağına alıcı ülke karar vereceğine göre bir engelle karşılaşılması söz konusu olmaması gerekiyor. Eğer olursa bu durumda 30 yaş altındakilere aşılama hemen yapılamayacağı için belki 18-30 yaş arasındaki kişilerle Faz-3 çalışması yapılır ve sonrasında acil kullanım onayı ile yaygınlaştırılır. Hangi yöntemin şu an için uygulanacağına Sağlık Bakanlığı’nın karar vermesi gerekiyor. İlginç bir sürece tanıklık edileceğe benziyor."

