HaberTürk yazarı Sarıkaya: Üçüncü ittifak imkansız

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na alternatif olarak kurulması tartışılan 3. ittifaka ilişkin olarak, "Üçüncü ittifak imkansız" dedi.

Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan’ın dile getirdiği üçüncü ittifak arayışlarına da Millet İttifakı bileşenleri kapıyı kapatmış görünüyor.

Davutoğlu Millet İttifakı'nın bir bileşeni olup olmayacağı konusunda kesin bir ifade kullanmadı, ancak arkadaşlarının çalışmalarda birlikte olduklarını belirtti.

Üçüncü ittifak konusuna ise 'Soğuk savaş döneminden kalma kutuplaşmaları doğru bulmuyoruz' diyerek kapılarını kapattı.

Yakın geçmişte Akşener ve Karamollaoğlu da benzer tutumla üçüncü ittifak arayışlarına kapıyı kapatmıştı.

Bundan sonraki süreçte gerçekleşmesinin olasılığı da zaten oldukça düşük…

Çünkü partiler de görüyor ki ötekisi olmadan kazanmanın olanağı yok…"