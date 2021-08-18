HaberTürk yazarı Sarıkaya: Türkiye’nin Taliban’ı tanıyıp tanımayacağına yönelik herhangi bir mesaj vermekten uzak duruluyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban'la diyalog içinde olan Çin ve Rusya'yı örnek göstererek," Rusya ve Çin nasıl ki Taliban ile görüşüp, geçici hükümeti tanıma yönünde bir tavır sergiliyorsa Ankara da bunun ötesinde bir tutum içine girmek istemiyor" dedi.

Sarıkaya, "Anladığım kadarıyla havaalanının güvenliğinin sağlanması, ülkede bulunan yabancıların çıkışının yapılabilmesi için Taliban da acele etmiyor.

Nitekim Afganistan’da bulunan 5 bin civarındaki Türk vatandaşı ile temas kurulmuş, ülkeden ayrılmak isteyenlere neler yapması gerektiği aktarılmış.

Bir hava köprüsü kurulması konusunda ise henüz bir çaba yok; Taliban’ın davranışının görülmesi yönünde bir beklenti söz konusu…

'Taliban geldi, acilen ayrılıyorlar' gibi bir izlenim yaratılması da düşünülmüyor.

Rusya ve Çin nasıl ki Taliban ile görüşüp, geçici hükümeti tanıma yönünde bir tavır sergiliyorsa Ankara da bunun ötesinde bir tutum içine girmek istemiyor.

Hele ki ABD’nin de yeni gönderdiği 6 bin askerinin Afganistan’da bulunduğu da dikkate alındığında böyle bir adımdan uzak duruyor.

Diğer ülkelerin büyükelçiliklerini havaalanına taşıdığı Kabil’de Türk Büyükelçiliği kendi binasında çalışmalarını devam ettiriyor olması da verilen önemli bir mesaj olarak gösteriliyor.

Bütün bunlara karşın Türkiye’nin Taliban’ı tanıyıp tanımayacağına yönelik herhangi bir mesaj vermekten de uzak duruluyor" ifadelerini kullandı.

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