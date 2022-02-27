HaberTürk yazarı Sarıkaya: Sandalyesinde mabat nasırlaştıran sallama şövalyeler önemli bir işe imza atan Habertürk’ün yayınını sorguluyor

HaberTürk TV muhabiri Çetiner Çetin'in Ukrayna'dan gelişmeleri bildirdiğini belirtmesine karşın Romanya'ya ait Siret sınır kapısından yayın yaptığı iddia edildi, sosyal medyada eleştirildi. HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya eleştirilere, "Sandalyesinde mabat nasırlaştıran sallama şövalyeler önemli bir işe imza atan Habertürk’ün yayınını sorguluyor" yanıtını verdi.

Sarıkaya yazısında, "Habertürk ve ekibini de kutlamak gerekir…Bırakın uzak geçmişi… Son altı ay içinde yaşananlara dönüp bir bakın… Afganistan’da çatışmalar yaşanırken de Ukrayna’ya Rus askeri girerken de sahada tek Türk televizyon kanalı vardı; Habertürk TV… Önce Mehmet Akif Ersoy, ardından Nagehan Alçı gelişmeleri anbean Kabil’de hem de çatışmanın tam ortasından aktardı. Son bir aydır da Çetiner Çetin Ukrayna’dan benzer başarıya imza atıyor. Baktım dün sandalyesinde mabat nasırlaştıran sallama şövalyeler Romanya sınırının Ukrayna tarafında önemli bir işe imza atan Habertürk’ün yayınını sorguluyor. “Ukrayna’da olmadığı halde, Ukrayna'daymış gibi yayın yapıyor” iftirasını atıyor. Oysa yayına da sıklıkla giren binanın duvarında Kiril harfleri ile kocaman Ukrayna; bir başka yerde de Çernivsti yazıları görülüyor. Sınıra gelen Türkler Romanya tarafına geçmek için beklediğini yayında söylüyor. Sallama şövalyesi, harislik klavyesine Çernivsti yazsa kimin nerede olduğunu anlayacak." ifadesini kullandı.