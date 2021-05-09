HaberTürk yazarı Sarıkaya: Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu ay sonuna kadar ilk etapta 1,3 milyon doz olmak üzere ciddi miktarda aşı geleceğini belirtti

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya Çin Büyükelçilik Müsteşarı Cheng Weıhua'nın ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Yetkililer, bu ay sonuna kadar ilk etapta 1,3 milyon doz olmak üzere ciddi miktarda aşı geleceğini belirtti" ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında, "Weıhua'nın söze, 'Bunları benden yazabilirsiniz''diye söze girdi ve 'Bu ay içinde yeni bir parti gelecek' deyip devamını getirdi: 'Birçok gerekçe ileri sürülüyor. Ancak şunu bilin ki kesinlikle bir duraklama söz konusu değil. Asılsız bir şekilde bunun Uygur konusuyla bağlantısı da kurulmaya çalışılıyor; kesinlikle ama kesinlikle böyle bir durum yok.' Bunlar söz konusu değilse o zaman neden tedarik zincirinde kopmalar yaşanıyor?" aktarımını yaptı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Weihua ile konuştuktan sonra Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili yetkilileri ile de konuştum. Onlar da sorunun ortadan kalktığını ve bu ay sonuna kadar ilk etapta 1,3 milyon doz olmak üzere ciddi miktarda aşı geleceğini belirtti. Aktardıklarına göre 1.3 milyonun dışında, şişelemesi Türkiye’de yapılacak 8 bin litre de damacana aşı gelecek.

Hepsinin toplamının 17 milyona ulaşacağını ve Haziran sonuna kadar da Biontech ve SputnikV aşılarının da eklenmesiyle ciddi bir aşı stokuna ulaşılacağını söyledi. Nitekim Sağlık Bakanı Koca da Yeni Şafak Yazarı arkadaşım Mehmet Acet’e benzer konuşmuş... Hatta, “Yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceğini” duyurmuş... Yine de temkinli olmakta fayda var..."