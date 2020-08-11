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Eğitim

HaberTürk yazarı Sarıkaya: Okullar 21 Eylül'de açılacak

11 Ağustos 2020 22:22

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya hem özel okullar hem de devlet okullarının yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayacağını söyledi.

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