HaberTürk yazarı Sarıkaya: Okullar 21 Eylül'de açılacak

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “17 Ağustos günü özel okullar açılışını online, yani uzaktan eğitim olarak başlatılacak, tam açılışını 21 Eylül tarihinde gerçekleştirecek” dedi.

Sarıkaya, “Okulların açılış tarihi belli oldu” başlıklı yazısında, okulların 17 Ağustos günü uzaktan eğitime, 21 Eylül tarihinde ise yüz yüze eğitime başlayacağını iddia etti. Sarıkaya'nın köşesine taşıdığı kulis bilgisine göre, bu durum 31 Ağustos’ta açılması planlanan devlet okulları için de geçerli olacak.

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