MEB: 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamada

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu duyurdu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, okulların 31 Ağustos'ta açılacak olması planı, Türkiye'de vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle tartışılmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bilim Kurulu'nun rutin toplantıları, salgının başından itibaren çarşamba günleri yapılıyor.