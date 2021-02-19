HaberTürk yazarı Sarıkaya: Normalleşmede kademenin sınırlarını kompozit indeks belirleyecek

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, kademeli normalleşmeye ilişkin olarak, "Kademenin sınırlarını kompozit indeks belirleyecek" yorumunu yaptı.

Sarıkaya, "Kabine toplantısı sonrası belirlenecek kriterlere göre illerin 4 gruba ayrılacağı ve 1 Mart tarihi itibarıyla 'kademeli normalleşme' sürecinin başlayacağı duyuruldu. Böylece bilim insanlarının aylardır gösterdikleri doğru yol bulunmuş oldu. Bilim Kurulu’nda da bu rakamlar gündeme gelmiş ve bir ildeki PCR sayısıyla birlikte vaka ve eğilimin de dikkate alındığı bir sisteme geçilmiş. Buna 'kompozit indeks' yani çok katmanlı dizin şeklinde veri seti oluşturulmaya çalışılmış. Aktarıldığına göre, sadece 4 kademeli sistem olmayacak, her birinin içinde farklı alt katmanları da olacak." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

"Yani sadece bir ildeki nüfusun, yüz bin kişiden alınan PCR testinin pozitif çıkma oranına bakılmayacak. Bununla birlikte o ildeki vaka sayısındaki artış hızının burnunun yukarı mı aşağı doğru mu olduğu da göz önünde tutulacak… Yapılan PCR test sayısındaki yoğunluk veya azlık da verinin bir parçasını oluşturacak. Çünkü bir ildeki nüfusa uygulanan PCR testinden pozitif çıkanların sayısı tek başına sonuç üretmez; ne kadar nüfusa hangi sayıda yapıldığı da önem arz eder…

Çünkü bir ilde PCR testi az sayıda yapılmışsa, doğal olarak hasta sayısı da az olacağından dilediği gibi açılım yapabilir. İşte uygulamanın kompozit indekse bağlanmasının nedeni de bundan kaynaklanıyormuş... Yani bir ildeki vaka artış hızı yüksek seyrediyor, hastaneler doluyor ise PCR testindeki vakanın az çıkmasına bakılmayacak."