HaberTürk yazarı Sarıkaya: Nisan gibi Türkiye kendi aşısını uygulama yoluna gidebilir

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Erciyes Üniversitesi’nde Prof. Dr. Aykut Özdağrendeli ve arkadaşlarının yürüttüğü yerli aşı çalışmasında Faz 1 sürecinin tamamlandığını belirterek, "Nisan gibi Türkiye kendi aşısını uygulama yoluna gidebilir" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Faz-2 çalışmasına bu hızla devam edilebilirse ve ısmarlanan tanklar zamanında gelirse Şubat ortasında Faz-2’nin başlanması hedefleniyor. Yani planlanandan 1,5 aylık gecikme söz konusu... Faz-2 çalışması sonrası yeni bir bilimsel değerlendirme yapılıp, denetim kurumlarının onayı alındıktan sonra Faz-3 aşamasına geçilecek. Bütün süreçlerin tamamlanması, Sinovac’ta olduğu gibi'Acil Kullanım Onayı'nın alınması halinde, bugün de yaşandığı gibi eş zamanlı aşılamanın da başlayabileceğine vurgu yapıldı." ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Yani, Nisan gibi Türkiye kendi aşısını uygulama yoluna gidebilir. Başta da belirttiğim gibi Faz-2 ve Faz-3 aşamalarında herhangi bir olumsuzlukla karşılanmazsa… Bu aşının en önemli tarafı şu an uygulanan Sinovac ile benzer olması… Bu durumda ilk dozu yapılanlara Faz-3 aşamasına geçilip AKO alınması durumunda Türkiye’de üretilen ise ikinci dozlarının yapılması gibi bir durum da karşımıza çıkacak; ki ikinci doz diğerinden çok daha donanımlı ve güçlü olacak. Hedef beraberinde gelmesi beklenen diğer iki aşıyla birlikte bu yıl içinde Türkiye’ye yetecek çeşidi bol aşı üretilmesini sağlamak. Ancak bunun için de çok zahmetli ve bir o denli de masraflı süreçlerin tamamlanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.