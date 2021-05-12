HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kudüs'te Mescid-i Aksa’da yaşananlar, tam anlamıyla cehennemin geldiğinin işaretinden başka bir şey değil

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya "Kudüs’te Mescid-i Aksa’da son üç gündür yaşananlar tam anlamıyla cehennemin geldiğinin işaretinden başka bir şey değil" dedi.

Sarıkaya, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa bölgesinde Filistinlilere sert müdahalesiyle başlayan, Hamas'ın roket saldırısıyla ve İsrail'in saldırılarıyla devam eden olaylara ilişkin olarak, "Aslında narsist, sandık demokrasisini içine sindiremeyen bir eskogladyatörün, cehennem kahramanının yarattığı dehşete tanıklık ediyoruz. Ne zaman ki oyları düştü, hükümet kuramaz duruma geldi, en bilindik silaha dine ve aşırı milliyetçiliğe sarıldı" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Aslında şaşırmamak lazım… Çok değil, 6 ay kadar önce benzeri de Washington’da aynı yoldan ilerledi ve demokrasinin beşiği olarak kabul edilen Kongre’ye vandallarını saldı. Her yeri yakıp yıktı. Kudüs’te son üç gündür yaşananlar da farklı değil… O andan itibaren demokrasinin veya insanlığın en eski mabedi olmuş fark etmez. “Analarından doğdukları ilk gündeki gibi günahsız olmaları halinde girip namaz kılması” şartı olan, Kubbet-üs-Sahra’da yani Mescid-i Aksa’da insanlığa karşı saldırmayı kendinde hak görür. Hele gerisinde bir de hükümeti döneminde yaşanmış onlarca yolsuzluk dosyası mahkemelere yansıdıysa yapacağı din kaşıyıcılığı ve milliyetçi tepkileri yükseltip, insanlara saldırtmaktan geçer. Aslında Şeyh Cerrah’ta uzun süredir yaşanan bir dramın, ağır sorunun yeni bir evresini yaşıyoruz" düşüncesini dile getirdi.

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