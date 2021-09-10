HaberTürk yazarı Sarıkaya: Kaç doz aşının yapıldığına değil, hangi sürede yapıldığı ve bugün kaç ölüm olduğu daha önem arz ediyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Koronavirüs kaynaklı ölümlerdeki artışa ilişkin olarak, Halk Sağlığı Uzmanları Prof. Dr. Levent Akın, Prof. Dr. Pınar Okyay ve Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ile yaptığı görüşmeyi aktarırken, "Her üçü verilerin kendileri açısından endişe verici olduğunu kayda geçirdi, ellerinde veri olmadan bir yorumda bulunmaktan kaçındı. Burada aradıkları ölenlerin kaçının birinci doz, kaçının ikinci doz aşısını yaptıranlar olduğu. Veya ölenlerin kaçının aşısızlar arasından çıktığı ve yaş grupları… Bütün bunlar elde edildikten sonra bir değerlendirme yapma olanağına kavuşacaklarını belirttiler" dedi.

Sarıkaya yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın etkin ve yetkin isimlerine de sordum, daha önce de belirttim, rakamlara herhangi bir müdahalenin olmadığını özellikle kayda geçirdiler.

Ortaya çıkan durama ilişkin öngörüleri 65 yaş üstündeki yurttaşların olduğu ilk iki doz aşıların süresinin dolmuş olması ve üçüncü doz destek aşılarını yaptırmamaları.

İnaktif aşının koronavirüse karşı etkisinin mRNA’ya göre düşük olduğu biliniyor.

Bir de üzerinden 7-8 ay geçince hızını ve etkisini daha da arttırmış olan yeni varyantlara karşı direnci daha da düşüyor.

Ağırlaşan hastaların ağırlıklı bölümünün evinde karantinada iken bir anda hastalığı zirveye ulaşanlar arasından çıkması da bunu açıklıyor.

Aşının getirdiği rahatlığın yarattığı rahatsızlık durumu yaşanıyor.

Dolayısıyla kaç doz aşının yapıldığına değil, hangi sürede yapıldığı ve bugün kaç ölüm olduğu daha önem arz ediyor.

Yoksa dünyanın en fazla aşınışı yapmış olsanız da Koronavirüsten ölen sayısı ile vaka sayısında bir patlama yaşanıyorsa, geçmişte Şili’de de karşımıza çıktığı gibi aşının etkisini de silip süpürüyor."