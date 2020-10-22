HaberTürk yazarı Sarıkaya: İyi Partili Özdağ'ın çıkışı parti içinde ters bir etkiye yol açtı, Koray Aydın ve ekibini güçlendirdi
Koray Aydın - Ümit Özdağ (sağda)
22 Ekim 2020 10:52
HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın yaptığı çıkışla liste dışı kalmalarını sağlayan Koray Aydın ve ekibini güçlendirdiğini savundu.
Sarıkaya, "Ümit Özdağ’ın çıkışının parti içinde yarattığı etki ilk aşamada kenetleme yarattığı açık…Ancak parti içinde ters bir etkiye de yol açtı, liste dışı kalmalarını sağlayan Koray Aydın ve ekibini güçlendirdi. Onların eline 'GİK’e sokmamakta ne denli haklı olduğumuzu anladınız mı?' deme kolaylığını verdi." düşüncesini dile getirdi.
Sarıkaya, "Daha önemlisi kongrede üstü çizildiği için tepkili olan milletvekilleri dışında da Koray Aydın’a tepkili olan milletvekilleri vardı, onların da seslerinin kısılmalarına neden oldu. Sadece bu konuda da değil, böyle bir dönemde tepkili olan milletvekillerinin de tepkilerini sürdürmesinin önüne geçti. Şurası açık görülüyor ki Özdağ’ın bundan böyle parti yönetimiyle veya İstanbul il teşkilatı ile birlikte hareket etmesi zor. Kendisi ayrılmamakta karalı olduğunu söyledi… Ancak yönetimi ve teşkilatı ile ilişkisi kesilen bir milletvekilinin faaliyetlerini yürütmesinin zorluğu da ortada…" ifadesini kullandı.