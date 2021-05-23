HaberTürk yazarı Sarıkaya: İthal aşı yerliyi vuracak

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, “Bugüne kadar birçok ürün yurt dışından ucuzu ithal edildiği için yok oldu. Ya da yerlisi diğerleri kadar iyi olmadığı gerekçesiyle.” düşüncesini dile getirdi. BionTech ile yapılan aşı anlaşmasına ilişkin olarak Sarıkaya, “Bu denli aşı bolluğunun olduğu bir toplumda bu durumda yerli aşıya denek olacak sayıda kişinin kalması pek olası gözükmüyor” görüşünü savundu.

"İthal aşı yerliyi vuracak" başlıklı yazısında Sarıkaya “Denekler konusunda asıl büyük sorun ise Türkiye içinde... Nedeni de gelecek ay itibarıyla eğer ki anlaşmalar istenildiği gibi giderse 140 milyon doz aşıya 4 ay içinde ulaşılacak olunması. Sağlık Bakanlığı’nın önceki akşamki verilerine ilk doz aşı uygulanan 16 milyon, ikinci doz yapılan aşı miktarı da 12 milyona; yani toplamda 28 milyona ulaşmıştı. Eğer bu hızda ilerler ve yeteri miktarda da aşı tedariği gerçekleşirse günlük bir milyon aşı yapılması olası. Bu da demektir ki bir ay içinde 30 milyon kişiye daha aşı yapılabilir. Toplamda iki doz aşısını olan sayısı 60 milyona çıkabilir. Yerli aşı açısından asıl soru da burada başlıyor." ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Çünkü Faz-3 çalışmasına katılacak 10 bin üzerindeki kişinin bulunmasında ciddi sorunla karşılaşılacağa benziyor. Yani aşının insan üzerinde olumsuz etkisinin olup olmadığı, virüse karşı etkinliği ve yaşamımıza etkilerinin araştırıldığı Faz-3 çalışmasına katılacakların herhangi bir şekilde altta yatan hastalığının olmadığı gibi herhangi bir aşı da yapılmamış olması gerekiyor.

Bu denli aşı bolluğunun olduğu bir toplumda bu durumda yerli aşıya denek olacak sayıda kişinin kalması pek olası gözükmüyor. Başka ülkelerde aşılarını deneme olanakları var, ancak aşı eğer Türkiye’de en azından destek olarak kullanılacaksa Türk insanının immün sistemine etkisinin de görülmesi gerekiyor.Bu denli yaygın nüfusa yapılan aşı uygulamasının yerli aşıya gönüllü olacak denek insanı bulmakta zorlanacağı aşikar. Bunu aşmak için bugünden bazı kişilerle gönüllük anlaşmasının yapılmasını önerenler dahi var... Aşının bulunmaması hepimiz için büyük dert, bulunması ise bağımlılıktan kurtulmamızı sağlayacak yerli aşı için başka bir dert..."