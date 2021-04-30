HaberTürk yazarı Sarıkaya: İkinci doz muammasının nedeni

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Koronavirüs'e karşı geliştirilen BioNTech aşılarının ikinci doz randevularının ertelenmesi kararının iptal edilesi kararının arka planını yazdı. Sarıkaya, bir grubun “Verilen talimat yanlış anlaşılmış” dediği, bir grubun “Yoğun tepki gelince değiştirildi” açıklaması yaptığını söyledi.

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Sarıkaya, "Bilim Kurulu toplantısı sonrası önceki akşam aşıda tam anlamıyla ikinci doz karmaşası yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası aşıda iki ay kadar sıkıntılı bir süreç yaşanacağını belirtti ve Biontech aşısında ikinci doz için süreyi üç haftadan, Bilim Kurulu’nun ve üretici firmanın da onayı doğrultusunda 6-8 haftaya çıkardıklarını açıkladı. Bunun alınmış randevular için geçerli olup olmayacağına ise açıklık getirilmedi. Herkes Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden gece gelen SMS mesajı ile randevuların iptal edildiğini, yeni duruma göre ikinci doz için yeniden randevu alınmasını istedi. Sosyal medyada bu durum ciddi bir eleştiri bombardımanına tutuldu. 'Hani ikinci dozlar ayrılmıştı?' sorularına yol açtı. Sabah ise Sağlık Bakanlığı ikinci bir duyuru ile daha önce alınmış ikinci doz aşı randevularının geçerli olduğunu bildirdi" dedi.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Bu kadar karmaşık ve tepki toplayan sürecin nedenini dün soruşturdum…

Bir grup dedi ki: 'Verilen talimat yanlış anlaşılmış. Yeni aşı randevusu alacaklar için bunun geçerli olduğu, sanki hepsini kapsayacak şekilde anlaşılmış. Sabah farkına varıldı ve düzeltildi…' Diğer bir grup ise aynen şöyle dedi: 'Yoğun bir tepki geldi. Sosyal medyada da tepki büyüyünce kararı değiştirdik…'

İkisinde de aslında çok farklı bir durum yok. Elde yeterli miktar aşı olmayınca hangisi geçerli olursa olsun; Çin göndermeme konusunda ciddi problem üretiyor. Pfizer Türkiye’ye satmadığı için Biontech kendisine ayrılan paydan ancak bu kadar yollayabiliyor. Bütün bunları aşmanın yolu ise yerli aşının bir an önce uygulamaya başlamasından geçiyor. Onun için de Ağustos’tan önce uygun görülmüyor. Bazıları Faz-2 ve Faz-3 aşamasında aşıların herkese açılması gibi bir düşünceyi dile getiriyor… Ancak meydana gelecek sorunun yaratacağı büyük olumsuzluğun sorumluğu da ortada duruyor."

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