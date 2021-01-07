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Koronavirüs

HaberTürk yazarı Sarıkaya’dan polislere: Elinizde hâkim kararı yoksa ceza yazmaya giderken ceza yiyen haline gelebilirsiniz

“Koronavirüs gerekçesiyle mekân baskınları moda oldu”

07 Ocak 2021 10:22

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Geçmişte yaşanan lokanta baskınları gibi, günümüzde de Koronavirüs gerekçesiyle mekan baskınları moda oldu.Öyle ki komşunun evindeki kişi sayısı hakkında verilen ihbar dahi baskın için yeterli gerekçe olmaya başladı. Bunu yapan, emrini veren güvenlik güçlerini uyarayım, elinizde hâkim kararı yoksa ceza yazmaya giderken ceza yiyen haline gelebilirsiniz…" uyarısını yaptı. 

Sarıkaya, "Çünkü, bir suçlunun takibi gibi gerekçesi yoksa veya hâkim kararına dayanmıyorsa, koronavirüs nedeniyle mesken baskını gerçekleştirmek suçtur. İşin bir de vatandaş yönü var. Kimse Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 'Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında değil' diyerek kesilen 3 bin 150 lira cezalara ilişkin karara bakarak yanlış adım atmaya kalkmasın. Ya da Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nden de çıkan, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağına ilişkin cezaların iptaline aldanıp maske ve mesafeye dikkat etmemezlik yapmasın." ifadesini kullandı. 

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