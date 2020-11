HaberTürk yazarı Sarıkaya: Büyük birader sizin sağlığınızı gözetliyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın cep telefonuna gelen sistemin nasıl işlediğine odaklandığını belirterek, "Dışarı çıkınca kendimi George Orwel’in 1984 romanından çıkmış gibi hissettim… Şunu söyleyebilirim, sağlığımız büyük bir dijital ortamda sıkı takip altında… George Orwel'in romanın o ünlü cümlesinden esinlenirsem; Büyük birader sizin sağlığınızı gözetliyor" görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Türkiye genelindeki testlerden pozitif çıkma oranı nedir?' Yanıtı anında ekrana girip verdi: 'Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı %20 idi; yani 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu, bu oran şimdi %10’a düştü. Ama illere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Ankara’da geçen hafta vaka sayısı Türkiye genelinin %24’ünü aştı, bu hafta ise %12 seviyesine düştü. İstanbul’daki oranı ise Türkiye’deki vaka sayısının %15’i seviyesinde.' Vaka bazlı temaslı sayısı ise şu an 3,03; yani her kişi 3,03 kişiye bulaştırıyor. Bu oran Nisan’da ortalama 12’ye çıkmış, hatta bazı illerde 17’ye varmış. Bu veriler de vaka ve hasta sayısını bulmaya ve özetlemeye yeter. Ancak bazı ülkelerin hastanede yatan sayısını da gösterdi, Türkiye’de tedaviye ihtiyaç duyan sayısı da toplam vakanın %10’u kadar. Dünya ortalamasının altında. Şu an yoğun bakım doluluk oranı ise Ankara’da %69,20, İstanbul’da ise %69,52 seviyesinde." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

"Bir de gelecek simülasyonu yapmışlar. Bunu de pozitif vakaların Google haritası üzerinden cep telefonu hareketliliğine bakarak matemage gelecek planlaması yapmışlar, yani matematiksel gelecek ölçümüne sokmuşlar. Hareketliliğin en yüksek olduğu yerlerde buna göre önlem sıklaştırılmış, hareketin azaltılması sağlanmış. Ankara’da son dönem yaptığımız gibi filyasyon ekiplerinin sayısını arttırılmasını da buna örnek verdiler."

