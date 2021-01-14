HaberTürk yazarı Sarıkaya: Böyle bir süreçte kim ne bulursa o aşıyı yaptıracak, başka çaresi yok

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya aşılama sürecine ilişkin olarak, "Böyle bir süreçte kim ne bulursa o aşıyı yaptıracak, başka çaresi yok" yorumunu yaptı.

Sarıkaya, "Türkiye Sinovac dışında üretilen Biontech ve AstraZeneka ile Rus aşısından istediği miktarda alabilecek mi? Öncelikle Pfizer aşıyı vermiyor, Türkiye de onun yerine aşının Türk üreticisi Uğur Şahin’in firması Biontech’ten almak istiyor. Şahin, depolarda hazır 30 milyon doz var demesine karşın, bu miktar aşıyı anında vermesinin güç olduğunu Bakanlığa iletmiş. Aktarıldığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Biontech ile ön sözleşme imzalanmasına karşın henüz nihai sürece erişilmediğini söylemesinin gerisinde de bu yatıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "AstraZeneka ile yapılan görüşmede de talepte bulunulmuş. Verilen yanıt, 'Senin bölgeye verilecek aşıyı Rusya’da üreteceğiz' olmuş. Rusya’dan ne zaman alınacağına ilişkin veriye ne zaman ulaşılacağı sorusuna ise 'Ancak bir ay sonra bunun cevabını verebiliriz' yanıtı gelmiş. Denildi ki: 'AstraZeneka İngiltere dışında hiçbir yere aşı vermedi, Kanada’ya 300 milyon göndereceğini söylüyor, ne kadarını yollayabildiğini kendisi de söyleyemiyor…' Rusya ürettiği aşılardan ise ancak Nisan sonrasında 2 milyon doz verebileceğini belirtmiş. Arjantin’de yaygın uygulanmaya başlandığına ilişkin haberleri anımsattığımda ise verilen yanıt gülümseten boyuttaydı: 'Arjantin’e gönderilen 5 bin 500 adet doz ile nasıl yaygın aşılama yapılacak anlamış değilim…' Bırakın aşının markasını, kendi ülkesinde üreten ABD, İngiltere, Almanya veya AB dışında, Nisan’a kadar 50 milyon doz aşıyı teslim alacak başka ülkenin bulunmadığına vurgu yapıldı." ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Birçok ülkenin öncelikle kendi vatandaşının aşı ile antikorunu yükseltip korumayı sağlayıp ekonomisini ayağa kaldırma yarışına girdiği bir dönemdeyiz. Böyle bir süreçte kim ne bulursa onu yaptıracak, başka çaresi yok… Yerli aşılar ise Faz-2 aşamasında sorun olmazsa muhtemel ki Nisan sonunda hazır olur. Sonrasında da rahata erilir…" görüşünü savundu.