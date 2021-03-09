HaberTürk yazarı Sarıkaya: Biontech aşısı geldiğinde o an sırada kim varsa ona yapılacak şekilde planlanma yapılmış

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Peki, Biontech aşısı kime yapılacak? Ona ilişkin de ilginç bir yöntem benimsenmiş. Anlattıklarına göre, 5 milyon doz Biontech aşısı geldiğinde o an sırada kim varsa ona yapılacak şekilde planlanmış." bilgisini paylaştı.

Sarıkaya yazısında, "Biontech aşısı eksi 70 derecenin üzerinde koruma gerektirdiği için genelde hastanelerden randevu alanlara yapılması hedeflenmiş. Bu aşıların antikor seviyesinin daha yüksek olması nedeniyle kanser gibi ümmin sistemi daha düşük olanlara yapılıp yapılamayacağını sordum. Başka yan etkilerinin de olabileceği kaygısıyla bu düşünülmemiş. Hatta halen yapılmakta olan inaktif aşı Sinovac yerine, Biontech olmak isteyenlere de belge imzalatılacakmış. Birinin diğerine önceliği olmayacakmış, ama garantisine ilişkin süreçler farklı çalıştığı için böyle bir belgeye de ihtiyaç duyuluyormuş. Bakalım kaç kişi 5 milyon doz aşıdan olmak isteyecek?" ifadesini kullandı.