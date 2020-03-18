HaberTürk yazarı Sarıkaya: Bilim Kurulu yoğun bakım ünitelerine ilişkin yeni düzenlemeler yapma kararı aldı

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu'nun yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak yoğun bakımlarda yeni düzenlemeler yapma kararı aldığını yazdı.

Sarıkaya, "Bilim Kurulu, yoğun bakım ünitelerine ilişkin de önemli bir adım atma kararı almış. Öncelikle vaka seyri eğer ki bugünkü gibi devam ederse yoğun bakım ve solunum cihazları açısından bir risk yaratmıyor. Çünkü dünyanın en iyi donanımının yanında en fazla yatak kapasitesine sahip ülkeler arasında bulunuyor. Ancak vaka sayısında bir artış olması durumunda tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servislerine ilişkin de bazı yeni düzenlemelere gitme kararı verilmiş." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün de koordinasyonunda çok uzun zamandır yoğun bakım servislerinde makinaya bağlı yaşam sürenler, bundan böyle palyatif bakım merkezlerine taşınacak, yoğun bakımdaki yatak ve makinalar boşaltılacak. Cihaz veya personel eksikliği dolayısıyla tam kapasite çalışmayan yoğun bakım üniteleri yeni cihazlar ile desteklenecek. Yanı sıra, Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sektör hastanelerinin 36 bin civarında olan yoğun bakım yatak sayısına hangi üniteler eklenirse yatak sayısında artış yapılabileceğine ilişkin planlama da yapılıyor." ifadesini kullandı.

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