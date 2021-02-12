HaberTürk yazarı Sarıkaya: Beklentilere göre, mayıs ortasına kadar 100 milyon doz aşının tamamı yapılabilir halde elde bulunuyor olacak

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Beklentilere göre, mayıs ortasına kadar 100 milyon doz aşının tamamı yapılabilir halde elde bulunuyor olacak" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "Sinovac ile yapılan görüşmelerde Çin hükümetinin bundan böyle iznine tabi olmaksızın alınmak üzere artı 50 milyon doz daha talepte bulunulmuş.Daha önce yapılan 50 milyon doz anlaşması kapsamında bugüne kadar gelen 15 milyonun geri kalan 35 milyon dozu için de bu şartın geçerli olması istenmiş. Yapılan müzakereler sonucunda Çin hükümetinin iznine tabi olmaksızın 1 Mart tarihinden itibaren aşıların Türkiye’ye yollanması şartıyla sözleşme imzalanmış. Her hafta 6-8 milyon arası gelmesi ve bunların da 14 gün süreyle denetime tabi olması gerekli olduğu için, beklenti Mayıs ortasına kadar 100 milyon dozun tamamı yapılabilir halde elde bulunuyor olacak." ifadesini kullandı.