HaberTürk yazarı Par: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç’ı derhal görevden alın!

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini sosyal medyadan tehdit eden Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversite genel sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın derhal görevden alınması gerektiğini belirtti.

Par yazısında, “Uyanık ya açık konuşamıyor, 'İşi bitiririz' falan diye üstü kapalı şiddet çağrısı yapıyor. Yuh artık, nasıl bir kendini kaybetme hâlidir bu! Beyefendi burası bir eşkıya devleti değil, hukuk devleti. Lamı cimi yok, bu kendini bilmez adam derhal açığa alınmalı ve hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten soruşturma başlatılmalı. Bu ne cüret yahu!" düşüncesini dile getirdi.

Par, "Biri çıkar üniversiteler için 'Neredeyse fuhuş evleri' der, öteki ölümle tehdit eder… Bu zihniyeti sapkın adamlara mı emanet ediyoruz gençliğimizi?" ifadesini kullandı.

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