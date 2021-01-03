HaberTürk yazarı Par: Sözcü’nün manşetinden Kılıçdaroğlu sorumlu tutulabilir mi?

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Fikri Sağlar’ın ısrarla sürdürdüğü 'Türban siyasi semboldür' saçmalığına karşı en net tepkiyi ortaya koyan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu takdir etmek yerine şimdi de 'Bakalım Sözcü’nün Ayasofya manşetini de eleştirebilecek mi?' diyerek kendilerince samimiyet testine tabi tutanlar olmuş. Sözcü’nün manşetinden Kılıçdaroğlu sorumlu tutulabilir mi?" diye sordu.

Par yazısında, "Sağlar CHP ile özdeşleşmiş bir eski siyasetçi. Bu konuda Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir tutum alacağını merak etmek elbette anlaşılabilir bir durumdur. Fakat Sözcü’nün şimdi yarım ağızla da olsa 'Editoryal hata, niyetimiz o değildi' dediği haberinden Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutmak hakkaniyete sığmaz. Ne yani muhalif medyanın tüm manşetlerini Kılıçdaroğlu mu belirliyor? O zaman Akit başta olmak üzere iktidara yakın gazetelerin attığı her saçma manşetten de AK Partili siyasetçileri mi sorumlu tutacağız?" düşüncesini dile getirdi.

Par, "Kaldı ki Kılıçdaroğlu Ayasofya konusunda 'İbadete açılmasına itiraz etmeyiz' demişti. Müzmin iktidar karşıtları gibi müzmin muhalefet karşıtları da kabak tadı veriyor bazen…" görüşünü savundu.