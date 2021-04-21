HaberTürk yazarı Par: Ruhsar Pekcan’a bir dizi tavsiyesi

HaberTürk yazarı Kübra Par, Ticaret Bakanlığı'na kendisinin ve eşinin ortak olduğu şirket üzerinden 9 milyon TL'lik dezenfektan alımı yapan ve dün görevine son verilen Ruhsar Pekcan'ın açıklamasıyla ilgili olarak, "Söylediklerine göre, 9 milyon TL'lik değil KDV hariç 507 bin 880 TL'lik ürün almışlar. Savunma olarak da 'Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi. Direkt üretici firma yerine ikinci firmadan alsak daha pahalıya gelecekti' diyorlar. Bu açıklama sayesinde söz konusu satışı çok masum görmemizi bekliyorlar galiba. Bırakın piyasa fiyatının altında olmayı bedava bile olsa bunun şaibe yaratacağını, etik açıdan doğru olmayacağını nasıl düşünemezler! Pekcan’ın kamuoyuna bizzat çıkıp anlatması hatta özür dilemesi gerekirken 'Sattık ama ucuza sattık' açıklaması yaptırmasını en hafif tabirle yadırgadım" dedi.

"Pekcan’a Netflix’te yayınlanan Borgen adlı diziyi izlemesini tavsiye ederim" diyen Par, yazısına şöyle devam etti:

"İlk sezon 9. bölümde, Danimarka Başbakanı Birgitte Nyborg’un akademisyen olan kocası Phillip 'Via Electronics' adlı şirketten önemli bir transfer teklifi alınca heyecanla üniversitedeki görevinden istifa eder. Ne var ki o sırada başbakanın alımına onay verdiği savaş uçağına donanım sağlayan şirketlerden birinin de 'Via Electronics' olduğu fark edilir. Nyborg, gözünü dahi kırpmadan eşine şirketten ayrılmasını aksi halde devlet ihalesine şaibe karışacağını söyler. Sonunda adam yeni teklifi geri çevirir fakat kariyerinin mahvolmasını da kaldıramaz ve evi terk eder. Yani bırakın kocasının şirketinden doğrudan ürün satın almayı, son derece dolaylı bir durumda dahi -evliliğine mal olacak dahi olsa- siyaseten yapılması gereken bellidir…"

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İhale açılmadan Ticaret Bakanlığı'na 9 milyon TL'lik dezenfektan

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı belgeler ortaya çıkmıştı.

Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" duyurusu yapıldı. Bakanlık açıklamasına göre, tartışma yaratan alım ihale açılmadan yapıldı.

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Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Nitekim pandemi döneminde, Bakanlığımızca KDV hariç toplam 6.556.816,78 TL tutarında salgınla mücadeleye ilişkin maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariki yapılmışken, KDV Hariç 507.880 TL’lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir.