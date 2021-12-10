HaberTürk yazarı Par: Muhalefet uydurma anketlerin gazına gelip somut çözümler üretmezse, kararsız seçmeni kendi tarafına çekemeyecek

HaberTürk yazarı Kübra Par, AKP'nin 'yeni ekonomik model' ile çok ciddi bir risk aldığını belirterek, "İğneden ipliğe her şeyin fiyatı hızla yükseliyor. '6 ay sonra düzelecek' diyerek kendi kendilerine sınav takvimi koydular. Yazdan sonra piyasa toparlamazsa 2023’ü kazanmaları zor" dedi. Par, isim vermeden bazı anket şirketlerini de eleştirerek, muhalefetin "gaza gelerek" somut çözüm üretmedikleri durumda kararsızları ikna edemeyeceğini söyledi.

Par, şu ifadeleri kullandı:

"Öte yandan muhalefette de ciddi bir dağınıklık var. Adaylık tartışmalarını kendi elleriyle büyütüyorlar.

Ekonomi konusunda iktidarı eleştiriyorlar tamam ama kafa kafaya verip güven yaratacak bir alternatif program ortaya çıkaramıyorlar.

Dış politikada milliyetçi hassasiyetleri yüksek seçmeni Cumhur İttifakı’ndan kopmaya ikna edecek bir perspektif de geliştiremiyorlar.

Uydurma anketlerin gazına gelip 'Nasıl olsa kazanıyoruz' rehavetine kapılarak somut çözümler üretmeyi ihmal ederlerse, son 1 yıldır ikna edemedikleri yüzde 20’ye yakın kararsız seçmeni önümüzdeki yıl da kendi taraflarına çekemeyecekler."

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